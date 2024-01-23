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Врач назвал продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

Врач Вялов: алкоголь нельзя сочетать с цитрусовым соком

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Алкоголь не стоит пить с соком цитрусовых, потому что такое сочетание усилит негативное воздействие спиртного на печень и организм в целом. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«В печени цитрусы конкурируют с алкоголем за то, чтобы быстрее всосаться и вывестись. В итоге токсические вещества обезвреживаются с меньшей скоростью. То есть с цитрусовыми алкоголь оказывает большее повреждающее воздействие на печень и организм в целом, чем без них», — предупредил специалист.

Помимо этого, он не рекомендует сочетать алкогольные напитки с жирными и острыми продуктами, потому что они могут разъесть слизистую и сделать ее более проницаемой. В этом случае концентрация алкоголя повысится и он сможет моментально всосаться. Сладкое, по его словам, не стоит запивать алкоголем, в котором есть дрожжи, например, пивом.

«Потому что это все начнет бродить в животе и на следующий день будет диарея. Произойдет избыточный рост микробов в кишечнике, и они уже сделают свое дело. Могут даже вызвать там воспаление», — заключил Вялов.

Гепатолог Ашвин Дханда из Плимутского университета (Великобритания) до этого рассказал, что у людей с ожирением печени (жировым гепатозом) через две-три недели после полного отказа от алкоголя орган может восстановиться практически полностью.

Ранее стало известно, почему нельзя резко отказываться от алкоголя.

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