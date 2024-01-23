Петербуржец распечатал картинки с обнаженными детьми из аниме и попал в полицию

В Петербурге мужчина распечатал обнаженных детей из аниме и попал в отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 23 января в ТРЦ «Гранд Каньон», куда 36-летний мужчина пришел, чтобы распечатать на специальном аппарате картинки с голыми аниме-детьми. Сообщается, что один из очевидцев увидел это и обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали петербуржца и доставили в отдел полиции. Там с ним провели беседу, а затем отпустили. Ставшие причиной внимания к мужчине картинки он скачал из интернета, сообщает «Фонтанка».

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