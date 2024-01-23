Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербуржец распечатал картинки с обнаженными детьми из аниме и попал в полицию

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина распечатал голых аниме-детей и попал в полицию

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге мужчина распечатал обнаженных детей из аниме и попал в отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 23 января в ТРЦ «Гранд Каньон», куда 36-летний мужчина пришел, чтобы распечатать на специальном аппарате картинки с голыми аниме-детьми. Сообщается, что один из очевидцев увидел это и обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали петербуржца и доставили в отдел полиции. Там с ним провели беседу, а затем отпустили. Ставшие причиной внимания к мужчине картинки он скачал из интернета, сообщает «Фонтанка».

Ранее психологи раскрыли опасность аниме и манги для подростков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами