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В Петербурге рабочий завода по изготовлению протезов для инвалидов чуть не лишился руки

«78.ru»: в Петербурге руку слесаря затянуло в станок на заводе

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге слесарь завода по изготовлению протезов для инвалидов получил травму на производстве, мужчине чуть не раздробило руку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на производстве протезов, слесарь ремонтировал оборудование, руку мужчины затянуло в станок для смешивания силиконовых смесей.

Мужчине едва не раздробило кисть. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе с рваной раной и закрытым переломом фаланги пальца, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее мужчина выжил после травмирования глаза и мозга выстрелившим гвоздем.

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