«Челюсть вырвали». Житель Зауралья рассказал, как волки растерзали женщину

В поселке Курорт «Озеро Медвежье» Курганской области, где накануне волк загрыз женщину, был не один хищник, а как минимум трое. Об этом «Газете.Ru» рассказал дядя одного из пострадавших от нападения волка. По словам Виталия, за 15 минут в разных частях поселка волки успели напасть на двух женщин, двух мужчин и нескольких собак.

«Я был у своего племянника Константина в поселке в 21:00, домой в Петухово приехал в 21:30. А ближе к 22:00 Костя уже с работы из кочегарки позвонил мне и сказал, что волки напали на женщину. Я еще не поверил. Потом в течение 15 минут волки напали на двух собак, порвали их. Напали на алабая, но он дал сдачи. И напали еще на одну женщину. Я с ней общался, она говорит, услышала шорох на улице, а муж на вахте. Вышла в ограду, дверь была открыта. Увидела, из-под «Нивы» кто-то выбежал, вроде собака какая-то. Перегородила ей вход в дом и напала на нее. Покусала за руки. Потом волк повадился и на работу к Косте. Они с водителем пожарного автомобиля были в кочегарке, выбежали, увидели, что волк напал на парня. Начали отбивать хищника от него. Били лопатой. Что они рассказывали, это жуть! Волк схватил парня за руку, по ногам ударил, опрокинул его, погрыз предплечье и ноги. Племянник взял лопату и давай его лупить. Кое-как отогнал волка от этого парня. Волк накинулся уже на Костю. Цапнул за ноги, за руки, потом отбежал. Ребята успели на забор забраться. Волк вернулся к ним, рыкнул и убежал. По следам племянник посмотрел потом, лежанка у волка была в кочегарке под окошками», — сообщил Виталий.

По его словам, всего в поселок могли зайти не меньше трех хищников, но только одного из них убили охотники. Он также уточнил, что 60-летнюю женщину, которая погибла, загрыз не один, а два волка.

«В момент нападения погибшая женщина была рядом со старой двухэтажкой. Ее грызли два волка, они сильно порвали ее. Челюсть вырвали, глаза пострадали. Одного волка позже застрелили. Мужчины шли по улице, а волк между ними прошмыгнул. Один из них побежал, схватил ружье, начал по нему стрелять. По всей видимости волков было как минимум трое. Поселок немаленький. Грубо говоря, от места первого происшествия до второго по прямой километра полтора. Если по улицам, то два-три. И все нападения были в течение 15 минут. Я сам учусь на охотоведа, и скорее всего, это волки молодые. Потому что они небольшие, килограмм 40-50. Волк сытый, плотный, хороший — косули у нас много пришло по миграции. Просто хищники почувствовали кровь, и все. Даже на машину скорой помощи волк кидался, его ранили», — рассказал Виталий.

Мужчина обратил внимание, что раньше волки никогда не заходили в поселок и не «наводили такой жути». Теперь местные жители с опаской передвигаются по улицам.

«Сейчас в поселке полиция дежурит, наш охотинспектор государственный там находится, охотники. Выдаются путевые листы на добычу волка. На снегоходах патрулируют, ищут остальных волков. Писали, что видели в десятке километров от нас волка», — добавил Виталий.

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