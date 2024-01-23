Россиянам рассказали, как не потерять питомца в транспорте

Потеря домашних животных — вина не только сотрудников транспорта, но и самих хозяев. Об этом в эфире «Радио 1» заявила директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова, комментируя историю с котом Твиксом. Она призвала при перевозке питомца надеть на него адресник с номером телефона.

«Мы постоянно об этом говорим всем хозяевам: на вашем животном должен быть чип, ошейник и адресник. Чтобы в такой ситуации люди, которые его подобрали, имели больше возможности найти вас. Я думаю, что если бы у кота висел адресник, то проблем бы не возникло», — отметила зоозащитница.

Она добавила, что на железнодорожных станциях стоит оборудовать специальные помещения для утерянных животных, чтобы питомцам было где жить, пока их ищут хозяева.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров по кличке Твикс, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца. В какой-то момент кот выбрался из переноски и бродил по вагону. Проводница решила, что он проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Сама женщина заявляла, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда она заметила кота, то подумала, что он просто запрыгнул в вагон, так как такие ситуации случались.

Однако коллега проводницы не одобрила ее действия. Она считает, что кота можно было оставить в купе для отдыха до выяснения обстоятельств. Также она считает, что следовало проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров или лично опросить всех, кто ехал в поезде.

23 января заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы с пассажирами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из электрички высадили собаку.