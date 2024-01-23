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Бразилец принял выстрел из пистолета в свою голову за удар камнем

Globo: бразилец подумал, что ему упал камень на голову, но это была пуля

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TV Globo

В Бразилии мужчина принял выстрел из пистолета в свою голову за удар камнем, пишет Globo.

Как рассказал 21-летний Матеус Фасио, он был на вечеринке, когда резко услышал в голове шум, похожий на хлопок, а потом почувствовал острую боль. Врач, находившийся в толпе, оказал ему первую помощь, после чего бразилец пошел домой, думая, что в него кто-то кинул острым камнем.

Спустя несколько дней, когда Матеус встретился с друзьями, он понял, что с ним что-то не так. Мужчина практически перестал чувствовать левую руку, кроме того, у него начались проблемы с координацией. Фасио решил сходить на всякий случай в больницу, рассказав врачам, что ему разбили голову камнем.

Однако компьютерная томография показала, что в голове мужчины застряла пуля.

«Врачи и медсестры, видевшие там Матеуса, почти не могли в это поверить. Он родился заново», — рассказывает его мать.

Пулю из голову Фасио удалили хирургическим путем. Операция прошла успешно, а бразилец проходит курс реабилитации.

Ранее в Индии мужчина ожил в машине скорой помощи после наезда на кочку и удивил врачей.

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