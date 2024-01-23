Муж зверски убитой россиянки боится, что насильник снова убьет, сядет и уйдет на фронт

У семьи Анны Кошулько, убитой в августе 2021 года во Владивостоке, нет информации о возвращении с фронта ее убийцы и насильника Георгия Повилайко. Об этом «Газете.Ru» рассказал супруг женщины Александр. Первым о возвращении Повилайко во Владивосток сообщил Telegram-канал NEWS.VL. Убийца и насильник отсидел год из своего 24-летнего срока.

«У меня информации вообще никакой нет. Все, что вижу, даже прокомментировать не могу. Я не знаю, куда обращаться, чтоб узнать, правда [ли это]. Раньше, когда он сидел, ФСИН сообщала мне о его перемещениях. Когда его освободили, они ответственность сняли с себя, он ушел по контракту. Военные ни о чем не говорят, ни о чем не сообщают. Я не знаю, уже две пачки сигарет выкурил, просто слов нет. Когда он пошел на СВО, мне ФСИН сообщил, что он подписал контакт с Министерством обороны, мы написали в Генпрокуратуру, депутатам московским, они делали депутатский запрос. Везде были отписки, что нарушений не выявлено, все по закону. Просто дурдом творится. Человеку дали 24 года, он всего лишь год отсидел, ему еще сидеть. Все, что мы подавали на каждого ребенка по два млн рублей, все моральные, материальные компенсации – с него взять ничего не можем, потому что судебные приставы не могут ничего решить. Он ничего не платит. У него и по алиментам долг 1 млн 300 тыс. руб., человек не работал, он не будет работать. Конченный, говно не тонет. Люди нормальные идут, погибают, зато это говно везде. Даже не знаю, куда обращаться», — сказал он.

Кошулько не беспокоится за себя в связи с возможным возвращением Повилайко, но опасается, что тот может найти следующую жертву.

«За себя-то не боюсь. Чего бояться? Чему быть, того не миновать. Просто сейчас, не дай Бог, эта тварь сейчас там нажрется, кто-нибудь в гостинице пырнет его или убьет. Я не знаю, я же как первый подозреваемый, буду я объяснять, что это не я. Как потом доказывать, объяснять и все остальное. Есть Telegram-канал владивостокский, там комментарии почитайте, что люди пишут. Просто люди уже не знают, что делать и уже боятся выходить, детей отпускать. Это чудовище шарахается по городу: кто-то его в автобусе видел, что он ехал в автобусе с девушкой. Чего от него ждать дальше, никто не знает. Шары зальет, опять кого-нибудь убьет, сядет, опять напишет «хочу на СВО», и дальше это будет продолжаться», — заключил он.

В августе 2021 года 37-летняя Анна Кошулько собиралась поехать на работу на машине, в гараж за ней зашел многократно судимый Георгий Повилайко — он избил и изнасиловал женщину, а потом задушил. За жестокое убийство его осудили на 24 года, но спустя год он был помилован, заключил контракт с Минобороны РФ и уже спустя три месяца вернулся из зоны военной операции на Украине.

23 января Telegram-канал NEWS.VL сообщил со ссылкой на читателя, что убийца и насильник уже вернулся во Владивосток. По данным канала, Повилайко в настоящий момент проживает в гостинице на улице Часовитина.

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