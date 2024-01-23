В Сочи убили бывшего КВНщика, он якобы оскорбил чужую мать

Бывшего КВНщика, ведущего свадеб Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи 18 января. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, 31-летний Геворкян рано утром повздорил с 32-летним Артуром Р., уроженцем Дагестана, у гостиницы «Жемчужина», где проходит фестиваль юмористов. Сообщалось, что во время ссоры экс-КВНщика бросили на лестницу, где он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематомы и перелом черепа. Пострадавший скончался спустя два дня, не приходя в сознание.

Позднее очевидцы потасовки рассказали Shot, что предполагаемый убийца и Геворкян вместе выпивали, после чего началась драка, в ходе которой оппонент юмориста ударил его по голове. Друзья объявленного в розыск Артура Р. утверждают, что в день смерти Геворкяна последний вел себя вызывающе и якобы оскорбил мать собутыльника.

Уточняется, что на фестиваль КВН подозреваемый Артур Р. приехал в составе команды «Лахмаджу», которая, по данным канала, не участвовала в выступлениях. Геворкян присутствовал на событии в качестве гостя, до этого был участником сочинской команды «Южная столица».

Ранее сообщалось о смерти участника КВН Никиты Сумарокова.