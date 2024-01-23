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Врач перечислила продукты, которые помогут справиться со стрессом

Врач Стебницкая: имбирь и гранат помогут справиться со стрессом

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Гранат, имбирь, красный чай, грибы Рейши, а также натуральный куриный бульон поднимут тонус и помогут справиться со стрессом. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая.

«Эти продукты широко используются в Китае, что подчеркивает их эффективность и популярность. <...> Например, имбирь является настоящим сокровищем в мире китайской кулинарии и традиционной медицины. Он обладает прекрасными антиоксидантными свойствами и способен повысить циркуляцию крови, что помогает снять стресс и укрепить организм», — отметила Стебницкая.

Что касается красного чая, по ее словам, он подойдет для людей, восприимчивых к холоду, а также страдающих быстрой утомляемостью и сонливостью. Гранат придаст бодрости и поднимет настроение, грибы Рейши укрепят иммунитет, а куриный бульон поможет согреться и восстановить силы, добавила специалист.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого отмечала, что в гречневой крупе содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые могут поддержать высокую работоспособность организма.

Ранее диетолог сообщила, что цельные крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба хорошо насыщают организм, позволяя долго испытывать чувство сытости.

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