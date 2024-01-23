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Российской чиновнице, годами отбиравшей часть зарплаты у подчиненных, дали условный срок

В Приамурье дали условный срок чиновнице, превысившей должностные полномочия

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Экс-руководитель одного из подразделений администрации Райчихинска забирала часть зарплаты у своих подчиненных и была осуждена условно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

Женщина занимала руководящую должность и на протяжении почти шести лет — с февраля 2017 года по ноябрь 2022 года — совершала должностные преступления. Как было установлено, она требовала у сотрудников своего отдела отдавать ей часть премиальных и других стимулирующих выплат. Таким образом чиновница получила 280 тыс. рублей, а затем стала фигуранткой уголовного дела.

Ее обвинили в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и отправили под суд. В итоге Райчихинский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, назначив ей также два года испытательного срока.

Ранее сотрудников больницы в Татарстане заподозрили в краже 2 млн рублей из зарплат коллег.

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