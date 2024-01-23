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Эксперты рассказали о полезных и вредных свойствах чая пуэр

ОСН: чай пуэр надолго заряжает энергией, но он противопоказан гипертоникам

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Pixabay

В последнее время россияне все чаще предпочитают заменять кофе чаем пуэр. Он действительно хорошо бодрит, причем действует мягко и постепенно, а эффект длится долго. Помимо этого, пуэр хорошо влияет на желудок и кишечник, способствует снижению холестерина в крови и похудению. Однако есть и противопоказания для употребления напитка, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Пуэр помогает при запорах, нормализует обмен веществ. Важное свойство этого чая – влияние на настроение человека: он повышает уровень эндорфинов, благодаря чему настроение улучшается. По этой причине такой чай рекомендуют пить при депрессии. Также он расслабляет нервную систему, помогает при тревожности, а за счет теина – аналога кофеина – заряжает энергией.

Однако пить пуэр не рекомендуется при проблемах с давлением, так как он повышает артериальное давление. Лучше отказаться от напитка перед сном, чтобы не столкнуться с бессонницей. Также важно покупать качественный чай, который стоит недешево. Недобросовестные производители для снижения цены могут добавлять в него отходы чайного производства и чайную пыль – такой напиток может навредить здоровью.

Напомним, также врачи считают, что пуэр повышает чувствительность организма к инсулину благодаря содержанию в нем полифенолов, и снижает риск развития диабета.

Ранее специалисты рассказали о скрытых полезных свойствах черного чая.

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