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Российская вебкамщица станцевала топлес в клубе и попала на видео

Shot: в сеть попало видео танцующей топлес в клубе в Новгороде порноактрисы

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Телеграм-канал «SHOT»

Российская порноактриса Crazy Alish станцевала топлес в клубе «Пандора» в Великом Новгороде. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Видео с танцующей на сцене с обнаженной грудью девушкой попало в сеть. По словам журналистов, на мероприятии присутствовали и несовершеннолетние.

«Помимо этого, на самой вечеринке не обошлось без поцелуев двух девушек и других развратных конкурсов», — сообщает канал.

После того, как ролики с танцующей девушкой оказались в сети, вебкамщица записала видео, в котором заявила, что ей стыдно за произошедшее. И добавила, что ее смутили появившиеся в сети видеоролики.

В прокуратуре Новгородской области заявили о намерении проверить сообщения о присутствии подростков на мероприятии в клубе. Тем временем в «Пандоре» уже заявили, что не поддерживают ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), и стали отменять вечеринки.

До этого OnlyFans-модель за день получила $3500, украшая чужие елки топлес.

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