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Врач о девочке, которую облили жидким азотом в Москве: «ребенку повезло»

Врач Власов: жидкий азот безопасен при правильном использовании

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Jeff Xu/Penn State

Девочке, которую облили жидким азотом во время праздника в Москве, повезло, потому что она получила только неглубокое поражение. Об этом RuNews24 рассказал доктор медицинских наук Василий Власов.

По его словам, в случае, если произойдет обливание большим количеством жидкого азота, возможно мгновенное обморожение. При этом эксперт уточнил, что при правильном обращении азот не представляет опасности для людей. В противном случае он может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

«Если аккуратно пользоваться, то будет только хорошо, потому что это удобно. Но, наверное, исполнители неаккуратно повели себя с веществом», — сказал Власов.

Накануне Telegram-канал «Shot Проверка» сообщал, что в семейном парке «Zамания» в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице аниматор облила десятилетнюю именинницу жидким азотом во время праздника, девочка получила ожоги. После инцидента матери ребенка предложили скидку размером в 7 тысяч рублей. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что россиянка обожглась жидким азотом во время кулинарного шоу.

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