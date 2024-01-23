Проводники смогут видеть данные о перевозимых животных в мобильном устройстве

Информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника, заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе, посвященного перевозке домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне», — пояснил гендиректор ФПК.

По словам Пястолова, в настоящее время ФПК занимается доработкой необходимых информационных систем.

До этого заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что проводницу, которая выбросила кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы с пассажирами. Он добавил, что расследование случая с котом продолжается.

Ранее более 200 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда.