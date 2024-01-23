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В России снизилась заболеваемость COVID-19

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,9%

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в России на 6,9%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Там пояснили, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения составил 17,2.

В России были госпитализированы с коронавирусом 3 248 человек, что на 13,3% меньше, чем неделей ранее. Госпитализаций стало больше в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.

Вместе с тем за неделю выздоровели 29 629 человек, что на 25,4% меньше недели ранее, уточнили в оперштабе.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

В конце декабря масочный режим вернули власти Санкт-Петербурга – профилактические меры усилили на фоне роста заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом.

Ранее стало известно, что российские регионы получат более 294 тыс. флаконов обновленного «Спутника лайт».

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