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Ребенок ударил взрослого соседа ножом в пах после конфликта с ним в лифте

В Москве 11-летний мальчик пырнул ножом соседа, с которым повздорил в лифте

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Москве мужчина получил ранение паховой области из-за конфликта со школьником из своего подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Поляны на юге столицы. 11-летний мальчик возвращался домой из магазина вместе с братом и в лифте вступил в конфликт с 32-летним местным жителем.

Соседи разошлись по своим квартирам, но братья рассказали о произошедшем старшему родственнику. Тот решил проучить мужчину, который обидел его близких. В сопровождении мальчиков он вышел на лестницу, вооружившись ножом, у его оппонента при себе также имелось лезвие.

Началась потасовка, во время которой оказавшийся поблизости ребенок подобрал выпавший нож и с силой пырнул обидчика в пах. Пострадавшего, который потерял много крови, доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ранее охранник магазина дал пощечину мальчику и был арестован.

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