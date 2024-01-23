Ребенок ударил взрослого соседа ножом в пах после конфликта с ним в лифте

В Москве мужчина получил ранение паховой области из-за конфликта со школьником из своего подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Поляны на юге столицы. 11-летний мальчик возвращался домой из магазина вместе с братом и в лифте вступил в конфликт с 32-летним местным жителем.

Соседи разошлись по своим квартирам, но братья рассказали о произошедшем старшему родственнику. Тот решил проучить мужчину, который обидел его близких. В сопровождении мальчиков он вышел на лестницу, вооружившись ножом, у его оппонента при себе также имелось лезвие.

Началась потасовка, во время которой оказавшийся поблизости ребенок подобрал выпавший нож и с силой пырнул обидчика в пах. Пострадавшего, который потерял много крови, доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ранее охранник магазина дал пощечину мальчику и был арестован.