Россиянка обвинила сожителя в многолетнем насилии над дочерью

Жителя Тувы задержали по подозрению в изнасиловании дочери сожительницы, по словам пострадавшей, мужчина издевался над ней с 2017 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Тувы, она сообщила, что гражданский муж несколько лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

По словам женщины, мужчина начал домогаться девочки еще в 2017 году, когда ей было девять лет, и изнасиловал ребенка, однако школьница не решалась рассказать обо всем родительнице на протяжении шести лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержали, мужчина уже имел проблемы с законом и был судим. Известно, что в семье есть еще три младшие сестры.

Ранее житель Москвы надругался над школьницей за магазином.