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Женщина, купившая квартиру в центре Петербурга, обнаружила в ней схрон боеприпасов

В Петербурге женщина нашла схрон с боеприпасами в недавно купленной ею квартире

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Pexels

В Санкт-Петербурге женщина купила квартиру и сделала опасную находку. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне к полицейским обратилась 30-летняя местная жительница. Она заявила, что обнаружила боеприпасы в шкафу своей новой квартиры на Большой Монетной улице.

Как уточняется, днем ранее горожанка стала обладательницей жилья, а когда начала разбирать оставленные прежними жильцами вещи, увидела подозрительный пакет. В нем находились 21 патрон к винтовке «Мосина», 10 охотничьих патронов, три неустановленных патрона, а также боевая граната РГД-5. Силовики изъяли находку и отправили ее на экспертизу.

По предварительным данным, владельцем боеприпасов мог быть 74-летний мужчина, который проживал в этой квартире до мая 2022 года.

Ранее во Франции вернувшаяся домой после 10-дневного отсутствия женщина нашла у себя четыре ружья и краденые вещи.

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