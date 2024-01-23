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Авиаэксперт назвал возможные причины крушения Falcon 10

Эксперт авиации Смирнов: у Falcon 10 не могли отказать оба двигателя сразу

Причиной крушения самолета Falcon 10 могла стать «жуткая техническая неприятность», считает председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Сам самолет он в беседе с телеканалом «360» назвал очень надежным, а отказ сразу двух двигателей – редким явлением.

«Мне кажется, в этой авиакатастрофе случилось именно это — либо какая-то жуткая техническая неприятность, например, отказ электроники. Также могу предположить, что работники неправильно рассчитали количество топлива на полет — максимальная дальность лайнера — 3600 километров», — считает авиаэксперт.

По мнению Смирнова, вопрос вызывает способность компании поддерживать состояние судна с учетом действующих санкций. Он напомнил, что Falcon 10 — западный бизнес-джет.

«А за штурвалом были «пионеры воздухоплавания» — у одного пилота две тысячи часов налета, у второго — 800 часов», — добавил эксперт.

В расследовании происшествия примет участие специальная комиссия, считает Смирнов. Она оценит не только состояние самолета, но и подготовку экипажа.

Напомним, бизнес-джет Falcon 10 рухнул в горах Бадахшана в Афганистане вечером 20 января. Он совершал эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, на борту были шесть человек, в том числе – эвакуируемая женщина на ИВЛ и сопровождавший ее супруг. В живых остались четверо – оба пилота и двое медиков, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина, по которой пилоты упавшего самолета сумели выжить.

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