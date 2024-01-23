Во Владивосток из зоны СВО вернулся убийца и насильник

Во Владивосток из зоны проведения специальной военной операции (СВО) вернулся помилованный убийца и насильник. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

«Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам тюрьмы за убийство Анны Кошулько во Владивостоке, вернулся домой после трех месяцев на СВО», — говорится в сообщении.

Канал отметил, что Повилайко проживает на улице Часовитина. Он заключил контракт с Минобороны РФ в конце октября 2023 года и спустя три месяца вернулся из зоны СВО. В части, где служил Повилайко, пояснили, что он мог получить ранение, поэтому и оказался дома.

Муж жертвы Повилайко рассказал Telegram-каналу подробности преступления, за которое насильнику дали 24 года тюрьмы. По словам супруга женщины, Повилайко убил мать двоих детей, избив, изнасиловав и задушив её.

До этого в Приморье суд отправил в колонию ранее помилованного бойца ЧВК «Вагнер». Осужденный за убийство и помилованный мужчина, проходивший службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, был вновь осужден по той же статье.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки мэр Владивостока Гуменюк поехал на СВО.