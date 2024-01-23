«Вспомнила Турцию и Японию»: жительница Алма-Аты рассказала, как пережила землетрясение

Жительница Алма-Аты Мадина рассказала «Газете.Ru», что во время землетрясения, которое произошло в Казахстане в ночь на вторник, людям пришлось выбежать на улицу в тапочках и пижамах, а детей закутывали в одеяла. По словам женщины, нынешнее землетрясение было самым мощным с 1990-х.

«У меня ужасный шок был в тот момент. Сначала подумала, что это мне так чудится, что кровать трясет. Смотрю, люстры трясет. Пошла будить родителей. Схватила папу за руку и говорю ему: «Папа, землетрясение». Начали молиться всем святым. Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. У меня уже все плохие мысли в голову полезли, стала вспоминать Турцию, Японию. Потом нам сестра позвонила из другого дома, сказала быстро на улицу выбегать. Как попало оделись. Я успела только схватить кошелек с документами. Выбежала, смотрю, соседи стоят: кто в тапочках, кто в пижамах, кто детей не успел одеть, — в одеяло завернули и так вынесли. Думала, полчаса постоим и обратно вернемся. А смотрю, в чате пишут, что второй толчок был. Потом сказали, еще будет афтершок. Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь, а вот соседка — женщина с тремя детьми, один из которых грудной, — стояла на улице. У них машины, видать, не было», — рассказала Мадина.

Женщина добавила, что после землетрясения по городу стали открывать пункты обогрева, чтобы жители многоэтажек могли в тепле переждать опасность.

«Благо, около нашего дома школа есть, ее открыли, и все наши соседи со двора туда побежали греться. Все там сидели, в школе. Потом ближе к утру по городу поехали машины, пробка образовалась. На заправках тоже очереди, никуда проехать невозможно было. Конечно, тряхануло конкретно. Никогда такого не видела, сколько в Алма-Ате живу, с 1999 года. Это мощно, конечно, было, за все время», — отметила Мадина.

В ночь на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения, происшедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

По данным Минздрава Казахстана, за помощью после землетрясения в Алма-Ате обратились 44 человека.

Ранее мощное землетрясение в Японии отодвинуло море от суши на четверть километра.