Эксперты назвали продукты, от которых толстеют собаки и кошки

Домашние кошки и собаки часто набирают лишний вес из-за неправильного питания. Им опасно есть многие продукты, которыми хозяева привыкают кормить своих питомцев. Собакам нельзя есть свинину, неочищенную шею и трахеи, кожу, а также орехи, сырые яйца и хлебобулочные изделия, выяснила Общественная Служба Новостей.

Специалисты рекомендуют также не кормить собак костями и хрящами в большом количестве, трубчатыми и рыбными костями. Им нельзя есть речную рыбу, колбасу, жирный сыр и молоко. В списке запрещенных продуктов также – чай, кофе, шоколад.

Спровоцировать у собаки непроходимость кишечника могут персики и сливы, почечную недостаточность – сухофрукты и виноград, а интоксикацией организма грозят авокадо и брокколи. Из-за капусты и бобовых у питомцев будет вздутие живота, а цитрусовые могут вызвать аллергию.

Кошкам вредно даже в минимальных количествах есть свинину, баранину, мясо утки, животные и рыбные кости, хлебобулочные изделия. Ни в коем случае нельзя давать им изюм, виноград, жирные сорта копченых колбас, чай, кофе и алкоголь. Помимо этого, многие молочные продукты кошки переносят плохо, а сыр можно давать редко в небольших количествах.

Напомним, что также ветеринары называют неправильное питание одной из основных причин, по которым собаки мерзнут на прогулках. При дефиците питательных веществ, таких как белки, жиры, витамины, минералы, шерсть может выпадать, становиться сухой и ломкой. Недостаток калорий может привести к потере веса и снижению мышечной массы.

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