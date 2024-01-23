Бойца из Приморья приговорили к двум годам колонии за оправдание терроризма

Военный суд Тихоокеанского флота приговорил бойца из Приморского края по фамилии Бондаренко к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публичное оправдание терроризма. О решении суда сообщила его пресс-служба.

Суд установил, что 13 августа 2023 года мужчина «действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий», публично оправдывал теракты на Крымском мосту в ходе разговора с сослуживцами.

Сообщается, что мужчина полностью признал вину.

До этого СК задержал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь на 18 июля.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста.

Ранее прокурор потребовал посадить социолога Кагарлицкого на пять с половиной лет за оправдание терроризма.