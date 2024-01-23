Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, чем опасен дефицит клетчатки в рационе

Врач Гинзбург: дефицит клетчатки увеличит риск развития возрастных заболеваний

close
100%
Shutterstock

У людей, которые потребляют недостаточное количество клетчатки, увеличивается риск развития возрастных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, клетчатка позволяет снизить вероятность рака толстой и прямой кишки, замедлить развитие атеросклероза, сахарного диабета и других болезней. Помимо этого, пищевые волокна в рационе нормализуют обмен холестерина и улучшают состояние микрофлоры кишечника.

«Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 г клетчатки в день. Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много», — отметил Гинзбург.

Он уточнил, что получить клетчатку можно из растительной пищи, в том числе овощей, фруктов, ягод, бобовых, каш и хлеба из муки грубого помола.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что клетчатка в рационе поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Так, по его словам, важно добавлять в свой рацион не менее 20-30 г клетчатки ежедневно.

Ранее стало известно, кому отсутствие клетчатки в рационе приносит пользу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами