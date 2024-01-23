Врач объяснил, чем опасен дефицит клетчатки в рационе

У людей, которые потребляют недостаточное количество клетчатки, увеличивается риск развития возрастных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, клетчатка позволяет снизить вероятность рака толстой и прямой кишки, замедлить развитие атеросклероза, сахарного диабета и других болезней. Помимо этого, пищевые волокна в рационе нормализуют обмен холестерина и улучшают состояние микрофлоры кишечника.

«Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 г клетчатки в день. Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много», — отметил Гинзбург.

Он уточнил, что получить клетчатку можно из растительной пищи, в том числе овощей, фруктов, ягод, бобовых, каш и хлеба из муки грубого помола.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что клетчатка в рационе поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Так, по его словам, важно добавлять в свой рацион не менее 20-30 г клетчатки ежедневно.

Ранее стало известно, кому отсутствие клетчатки в рационе приносит пользу.