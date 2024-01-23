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Врач объяснил, в каком случае соль может принести пользу организму

Врач Арзамасцев: соль может быть полезна при потере жидкости в организме

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Соль полезна для тех людей, которые теряют много жидкости, например, во время активных тренировок. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что поваренная соль состоит из натрия и хлора. По его словам, натрий оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также позволяет поддерживать нормальное количество крови с точки зрения водного баланса. В случае с активными тренировками человек теряет достаточно много жидкости, из-за чего натрий выводится из организма.

«В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», — пояснил Арзамасцев.

Однако врач напомнил, что соль в больших количествах опасна для здоровья, поэтому ее потребление важно ограничивать.

Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова до этого говорила, что чрезмерное потребление соли может привести к онкологии органов ЖКТ и инсульту. Врач напомнила, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.

Ранее была обнаружена связь между употреблением соли и заболеваниями почек.

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