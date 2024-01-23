Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке из-за штормового ветра упали две вышки мобильной связи

В Приморье упали две вышки связи из-за ветра, введен режим повышенной готовности

close
100%
Илья Аверьянов/РИА Новости

В городе Владивостоке, столице Приморского края, объявлен режим повышенной готовности из-за сильного ветра, из-за него уже упали две вышки связи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Особый режим был введен накануне вечером и продлится до 9:00 24 января. В рамках него все коммунальные и дежурно-диспетчерские службы администрации города работают в повышенной готовности.

Из-за сильного ветра упали две вышки мобильной связи на острове Попова и улице Нейбута, но никто не пострадал. Сигнал сотовой связи на острове Попова сохраняется, а на материковой части города упавшая вышка не повлияет на мощность интернета.

В течение прошлых суток фасады и кровли нескольких зданий были повреждены из-за сильных порывов ветра, а также пострадал праздничный декор новогоднего городка на центральной площади города.

Прогнозируется, что сила ветра во Владивостоке будет достигать 25 м/с и в ближайшие дни.

На Сахалине из-за этого же циклона нарушилось пассажирское сообщение.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами