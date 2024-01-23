Во Владивостоке из-за штормового ветра упали две вышки мобильной связи

В городе Владивостоке, столице Приморского края, объявлен режим повышенной готовности из-за сильного ветра, из-за него уже упали две вышки связи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Особый режим был введен накануне вечером и продлится до 9:00 24 января. В рамках него все коммунальные и дежурно-диспетчерские службы администрации города работают в повышенной готовности.

Из-за сильного ветра упали две вышки мобильной связи на острове Попова и улице Нейбута, но никто не пострадал. Сигнал сотовой связи на острове Попова сохраняется, а на материковой части города упавшая вышка не повлияет на мощность интернета.

В течение прошлых суток фасады и кровли нескольких зданий были повреждены из-за сильных порывов ветра, а также пострадал праздничный декор новогоднего городка на центральной площади города.

Прогнозируется, что сила ветра во Владивостоке будет достигать 25 м/с и в ближайшие дни.

На Сахалине из-за этого же циклона нарушилось пассажирское сообщение.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.