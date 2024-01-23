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На Сахалине нарушилось пассажирское сообщение

На Сахалине из-за циклона частично нарушилось пассажирское сообщение

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МЧС РФ по Сахалинской области

Из-за метели, которая обрушилась на Южно-Сахалинск, движение пассажирского транспорта по 10 маршрутам было ограничено. Об этом сообщает ТАСС.

Закрытые маршруты соединяют Южно-Сахалинск и населенные пункты семи городских округов Сахалина. По информации министерства транспорта региона, пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и другими городами было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости на трассе Южно-Сахалинск — Оха. Кроме того, движение для всех видов транспорта по автодороге Троицкое — Новотроицкое на юге Сахалина было ограничено с 12:10 из-за отсутствия видимости на этом участке трассы.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 23 января в восьми южных районах Сахалина из-за прихода циклона, который принес сильный снег, ветер и сильную метель. Переправа между Сахалином и материком закрыта до 26 января из-за непогоды в Татарском проливе. В трех южных районах острова школьники не пошли на занятия.

Все авиаузлы Сахалинской области работают по фактической погоде, а в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны все рейсы.

22 января во Владивостоке судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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