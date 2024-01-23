В США решили убрать колючую проволоку на границе с Мексикой в Техасе

Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую власти штата разместили у границы с Мексикой. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Высшая судебная инстанция США проголосовала пятью голосами против четырех за удаление колючей проволоки из рек вдоль границы США и Мексики, отмечает телеканал.

Таким образом, ВС США отменил решение апелляционного суда, постановив, что ограждение может быть демонтировано.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов с Техасом в суде оспаривают самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Минюст страны просил возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам. Власти Техаса заявляли, что федеральные ведомства неспособны адекватно охранять границу и выполнять свои функции. В связи с этим был принят закон штата, по которому власти получили право арестовывать, сажать в тюрьмы и высылать подозреваемых в нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что в Техасе нацгвардия взяла под контроль участок госграницы с Мексикой.