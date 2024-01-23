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Из-за землетрясения в аэропорту не смогли вовремя приземлиться четыре самолета

Четыре самолета, летевшие в Казахстан, не приземлились из-за землетрясения

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Из-за землетрясения четыре самолета, летевшие в Казахстан, не смогли приземлиться в аэропорту Алма-Аты вовремя. Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана, организация воздушного движения в диспетчерском центре аэродрома была приостановлена на 20 минут, пишет РИА Новости.

В районе аэродрома находилось пять воздушных судов, одно из которых успело приземлиться, а четыре вынуждены были ожидать в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра.

В КГА уточнили, что из-за значительного землетрясения, вышка автоматизированной системы управления воздушным движением была эвакуирована, что привело к приостановке работы организации воздушного движения на аэродромном диспетчерском центре на 20 минут. После того как подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр возобновил работу.

Из четырех воздушных судов, ожидавших посадки, рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС-856 по направлению Астана — Алма-Ата ушел на запасной аэродром в Туркестане, три же смогли успешно приземлиться.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

В результате землетрясения, которое произошло в Алма-Ате, пострадали восемь человек.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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