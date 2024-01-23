За аэропортами в России усилили контроль после выкатываний самолетов

Государственная служба Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) приняла решение о более строгом контроле за операторами аэродромов в связи с участившимися случаями выкатывания самолетов за пределы ВПП. В письме врио начальника Госавианадзора Артема Даниленко, адресованном главам межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Ространснадзора, указывается на необходимость организации постоянных рейдов в отношении операторов аэродромов с особым вниманием к состоянию ВПП, своевременности определения значений коэффициента сцепления и их записи в журнал учета состояния летного поля, пишет газета «Известия».

В случае выявления нарушений, операторам аэродромов грозит внеплановая проверка Госавианадзора.

В письме также отмечается, что Госавианадзор располагает информацией о росте числа сообщений летного состава о неудовлетворительной подготовке аэродромов в России к приему и выпуску самолетов. В связи с этим начальникам МТУ Ространснадзора поручено собрать у авиакомпаний информацию об имеющихся несоответствиях, отклонениях и претензиях к состоянию и эксплуатационному содержанию аэродромов, после чего провести оценку фактов и принять меры реагирования.

Так, пилоты одной из российских компаний стали чаще жаловаться на неудовлетворительное состояние летного поля в российских аэропортах. В этой авиакомпании зафиксирован рост соответствующих добровольных донесений, пишет издание.

Для улучшения контроля над ситуацией топ-менеджеры компании попросили пилотов обеспечивать фото- и видеодокументирование нахождения снега, ледяных отложений и брустверов на ВПП, рулежных дорожках и перроне, а также уделять повышенное внимание состоянию летного поля при полетах на аэродромы Хабаровска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска. Отмечается, что от пилотов других российских авиакомпаний таких добровольных сообщений не поступало.

12 января в аэропорту Талаги самолет с пассажирами выкатился с посадочной полосы.

9 января в аэропорту Норильска самолет «Нордстара» выкатился за пределы полосы.

16 декабря прошлого года на Камчатке самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП.

1 ноября в аэропорту Минвод самолет выкатился за пределы своей полосы.

6 марта самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.