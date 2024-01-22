В Алма-Ате люди покинули дома из-за сильного землетрясения

Неподалеку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители города массово выходят на улицы в ожидании новых толчков. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 0:09 по местному времени. Эпицентр, по данным сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, был расположен в 264 км на юго-востоке от Алма-Аты на границе Казахстана и Киргизии.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 6,7, сведения об ощутимости в Алма-Ате 4 балла.

«Оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении ведомства.

Сведений о разрушениях и потерпевших пока нет.

Накануне на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.