Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Алма-Ате люди покинули дома из-за сильного землетрясения

МЧС: неподалеку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7

Неподалеку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители города массово выходят на улицы в ожидании новых толчков. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 0:09 по местному времени. Эпицентр, по данным сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, был расположен в 264 км на юго-востоке от Алма-Аты на границе Казахстана и Киргизии.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 6,7, сведения об ощутимости в Алма-Ате 4 балла.

«Оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении ведомства.

Сведений о разрушениях и потерпевших пока нет.

Накануне на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами