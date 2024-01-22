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Россиянин отправлял школьнице порноролики в мессенджере

В Краснодаре осудили мужчину, отправлявшего порноролики 12-летней девочке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Краснодаре суд признал виновным 35-летнего мужчину, который вел откровенную переписку со школьницей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Правоохранители установили, что в 2022 году злоумышленник познакомился с 12-летней девочкой в популярном мессенджере, девочка сообщила новому знакомому свой возраст. Длительное время преступник отправлял несовершеннолетней видео порнографического характера, в том числе со своим участием: педофил отправил не менее 30 роликов. Также мужчина предложил ребенку встретиться, после этого школьница рассказала обо всем родителям, а те написали заявление в полицию.

Мужчина получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее житель Москвы надругался над школьницей за магазином и в подъезде.

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