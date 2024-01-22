Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России»

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России», созданный Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) в 2022 году. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Луговой в Telegram-канале.

По мнению парламентария, Антивоенный комитет был создан Ходорковским для совершения госпереворота в России.

«В феврале 2022 г. МБХ создал «Антивоенный комитет России» для захвата власти в стране», – написал Луговой, отметив, что в руководстве комитета состояло несколько иноагентов.

Депутат подчеркнул, что за последние годы Ходорковский создал несколько организаций, подобных «Антивоенному комитету России».

В реестре Минюста «Антивоенный комитет России» пока не появился, Генпрокуратура о его признании «нежелательной» организацией официально не объявляла.

В январе бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского объявили в розыск.

Ранее Ходорковского* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.