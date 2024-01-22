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Депутат объяснил причины выплаты Apple антимонопольного штрафа

Депутат Горелкин: Apple признает требования российского законодательства

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Уход Apple c российского рынка произошел лишь на бумаге. Об этом заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в России фактически продолжают работать цифровые сервисы компании.

«Все так же свободно продаются телефоны, планшеты и прочая продукция. Этого бы не происходило, если бы наш рынок не представлял для Apple интерес, и если бы компания не планировала сюда рано или поздно официально вернуться. Поэтому мосты она не сжигает, а действует более расчетливо и признает требования российского законодательства», — отметил депутат.

При этом Горелкин подчеркнул, что для других американских компаний, которые придерживаются той же стратегии, что и Apple, это должно стать сигналом.

«Сколько не бегай от штрафов, их все равно придется заплатить. Если рассчитываешь сохранять в России свое присутствие – соблюдай законы. Если не хочешь соблюдать – отправляйся на выход, третьего не дано», — заключил он.

Напомним, Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

В ведомство напомнили, что в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

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