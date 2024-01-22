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Кабмин РФ поддержал идею регулирования «бесхозной» музыки

РБК: власти поддержали проект о регулировании использования «бесхозной» музыки

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Shutterstock

Правительство РФ поддержало проект закона о регулировании использования музыки и книг, чьи правообладатели неизвестны, при условии доработки. Об этом сообщает РБК.

В материале издания говорится, что поправки коснутся музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен или не выходит на связь.

Документ предполагает выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется. Отмечается, что данная инициатива исходила от сенаторов Валентины Матвиенко, Лилии Гумеровой и Андрея Клишаса, а также от депутата Павла Крашенинникова.

Как пишет РБК, сейчас сфера использования «сиротских» произведений законодательством не регулируется.

На днях министр культуры России Ольга Любимова предложила закрыть в стране некоторые кинотеатры в целях борьбы с пиратскими показами.

Ранее стало известно, сколько россиян продолжают читать бумажные книги.

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