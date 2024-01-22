Пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге потушен

Возгорание в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, возникшее в результате удара беспилотников, полностью ликвидировано. Об этом заявил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в Telegram-канале.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале «Новатэка» работы по тушению пожара завершены», — написал Запалатский.

Накануне в сети появилось видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области.

Из-за пожара руководству предприятия пришлось приостановить работу терминала. Также был создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания.

Согласно информации «Новатэка», в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось о планах Украины создать более миллиона дронов в 2024 году.