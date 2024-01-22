Мать ребенка и воспитательница подрались из-за справки

Под Екатеринбургом воспитательница детского сада и мать ребенка подрались из-за справки. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел 17 января в детском саду города Полевского. Между педагогом и матерью воспитанника произошел конфликт из-за справки о травме, которую мальчик получил 10 января.

По словам матери, она забрала ребенка из образовательной организации с травмой коленного сустава и получила соответствующую справку у травматолога, а воспитательница назвала документ поддельным. Между женщинами начался конфликт, переросший в драку.

После произошедшего мать мальчика пожаловалась в министерство образования Свердловской области и управление образования Полевского. Женщины подали друг на друга встречные заявления в полицию.

Ранее в новосибирской электричке учителя из-за конфликта с мужчиной забрала полиция.