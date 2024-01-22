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В Армении пропала представитель Совета старейшин Еревана

В Армении пропала представитель Совета старейшин Еревана Наре Айрапетян

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Sergei Grits/AP

В Армении пропала представитель Совета старейшин Еревана Наре Айрапетян, в полицию поступило сообщение об ее исчезновении. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

Как пишет Arminfo, руководитель фракции блока «Мать Армения» Манук Сукиасян сообщил, что Наре Айрапетян, состоявшая во фракции, была похищена.

Согласно его данным, похитители предъявили к похищенной определенные требования и предупредили относительно ее общественно-политической деятельности.

Отмечается, что 15 января Айрапетян неизвестные посадили в машину на улице Тотовенца в Ереване, после чего завязали ей глаза. Затем злоумышленники перевезли ее в незнакомое место, где с ней встретился некий мужчина, который заявил о недопустимости ее заявлений и политической деятельности. После разговора ее отвезли обратно.

До этого сообщалось, что сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции во время акции протеста.

Ранее в Ереване блогерша Финесс попыталась сбежать от следствия через окно.

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