Пастор оправдал божьей волей свое мошенничество с криптовалютой на $1,3 млн

Регулятор американского штата Колорадо подал в суд на священника Эли Регаладо и его жену Кейтлин за мошенничество с криптовалютой INDXcoin на миллионы долларов. Об этом сообщило Cointelegraph.

Регаладо основали онлайн-церковь Victorious Grace Church. В 2023 года Эли Регаладо заявил, что «люди обогатятся, когда купят криптовалюту INDXcoin». Об этом ему якобы рассказал Бог.

Монеты можно было купить лишь на бирже Kingdom Wealth Exchange, которую и создал Регаладо. Но в ноябре 2023 года платформа работать перестала, поскольку у пастора якобы кончились деньги на поддержку серверов.

Согласно иску, пара продала токены INDXCoin на $3,2 млн и минимум $1,3 млн потратила на личные расходы, среди которых покупка предметов роскоши, ремонт и отдых.

В январе 2024 года Регаладо сообщил об обвинениях, которые были выдвинуты против него. Он признался в том, что эти обвинения — правда и что они с супругой действительно «прикарманили» $1,3 млн. При этом несколько сотен тысяч ушло на перестройку дома, «потому что Господь сказал сделать это».

Счета семьи были заморожены. Также для Регаладо вынесли запрет на продажу токенов на территории штата.

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