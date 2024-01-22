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Пастор оправдал божьей волей свое мошенничество с криптовалютой на $1,3 млн

Пастор из США назвал мошенничество с криптовалютой на $1,3 млн божьей волей

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Depositphotos

Регулятор американского штата Колорадо подал в суд на священника Эли Регаладо и его жену Кейтлин за мошенничество с криптовалютой INDXcoin на миллионы долларов. Об этом сообщило Cointelegraph.

Регаладо основали онлайн-церковь Victorious Grace Church. В 2023 года Эли Регаладо заявил, что «люди обогатятся, когда купят криптовалюту INDXcoin». Об этом ему якобы рассказал Бог.

Монеты можно было купить лишь на бирже Kingdom Wealth Exchange, которую и создал Регаладо. Но в ноябре 2023 года платформа работать перестала, поскольку у пастора якобы кончились деньги на поддержку серверов.

Согласно иску, пара продала токены INDXCoin на $3,2 млн и минимум $1,3 млн потратила на личные расходы, среди которых покупка предметов роскоши, ремонт и отдых.

В январе 2024 года Регаладо сообщил об обвинениях, которые были выдвинуты против него. Он признался в том, что эти обвинения — правда и что они с супругой действительно «прикарманили» $1,3 млн. При этом несколько сотен тысяч ушло на перестройку дома, «потому что Господь сказал сделать это».

Счета семьи были заморожены. Также для Регаладо вынесли запрет на продажу токенов на территории штата.

Ранее на Украине задержали незаконно заработавшего $2 млн хакера.

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