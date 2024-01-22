После пожара на складе Wildberries требования к таким объектам могут усилить

В России могут усилить требования к объектам, подобным сгоревшему в Петербурге складу компании Wildberries. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Представитель министерства выразил удивление тем, что склад функционировал, несмотря на то что необходимые для этого процедуры не были пройдены.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, я так понимаю, не был принят (…) Если понадобится, наверное, можно сделать больше требований к размещению и функционированию таких объектов», — сказал Евтухов.

При этом замглавы Минпромторга отметил, что в целом вопросы безопасности подобных строений в настоящее время достаточно четко урегулированы, а если они не соблюдались — «по этому поводу будет отдельное разбирательство, соответствующие органы дадут оценку и вынесут решение».

Пожар на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге произошел 13 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что виноваты в возгорании неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. По данным Telegram-канала Baza, первый раз аварийная сигнализация сработала в 4:20, однако сотрудники не спешили эвакуироваться, потому что посчитали тревогу ложной.

15 января Wildberries опроверг информацию о несработавшей сигнализации на складе в Петербурге.

Ранее в Wildberries рассказали о дальнейшей судьбе сгоревшего в Петербурге склада.