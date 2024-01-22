Россиянин получил семь лет строгого режима за переписку с 12-летней школьницей

В Краснодаре суд вынесен приговор мужчине, отправлявшему видео порнографического содержания несовершеннолетней. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

35-летний житель Краснодара познакомился в сети с 12-летней девочкой, на протяжении длительного времени россиянин вел переписку с ребенком и присылал ей видео порнографического содержания. Мужчина также предлагал школьнице встретиться и вступить в интимную связь.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Обвиняемого удалось оперативно задержать, было возбуждено уголовно дело.

Приговором суда жителю Краснодара назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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