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В Wildberries рассказали о доставке товаров после пожара на складе в Шушарах

Wildberries доставил 80% заказов, восстановленных после пожара в Шушарах

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries восстановил половину заказов со склада в Шушарах, где произошел пожар: 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Wildberries восстановила половину заказов пользователей со склада в Шушарах. 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 20% восстановленных заказов со склада в Шушарах находятся в пути», — сообщает онлайн-ретейлер.

13 января на складе компании Wildberries произошел масштабный пожар в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании.

Ранее в Wildberries сообщили о намерении реконструировать склад в Санкт-Петербурге.

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