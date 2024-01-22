Суд в понедельник решит вопрос о заключении Блиновской под стражу

Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что следствие в понедельник будет просить Замоскворецкий суд Москвы о заключении блогера Елены Блиновской под стражу из-за неоднократных нарушений избранной ей меры пресечения. Ее слова передает ТАСС.

«Пока мы в кабинете следователя. Заседание по изменению меры состоится сегодня в Замоскворецком суде», — сказала Сальникова.

До этого адвокат заявляла, что следователи все еще считают, что Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой считает домашний арест блогерши излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

19 января следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Ранее Блиновской отказали снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.