Эксперт ЖКХ назвал приватизацию квартир главной ошибкой 90-х

Массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По его словам, приватизация породила класс «нищих собственников», неспособных платить за содержание жилья. Кроме того, платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в четыре раза выше действующих, уверен специалист.

При нынешнем развитии экономики России 60% ее населения должны снимать жилье, уверен эксперт по ЖКХ. По мнению Широкова, ипотека также является инструментом, «загоняющим» население в частную собственность.

Тем временем средний размер вторичного жилья, которое россияне покупали в 2023 году, сократился до уровня 1990-х. Ключевой фактор снижения площади объектов — цена. Малогабаритная недвижимость в разы дешевле просторной квартиры. Кроме того, в последнее время в России наблюдается тенденция к покупке мини- и микростудий в качестве инвестиции.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость.