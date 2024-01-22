Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт ЖКХ назвал приватизацию квартир главной ошибкой 90-х

Эксперт ЖКХ Широков предложил переселить россиян из их квартир в арендное жилье

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По его словам, приватизация породила класс «нищих собственников», неспособных платить за содержание жилья. Кроме того, платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в четыре раза выше действующих, уверен специалист.

При нынешнем развитии экономики России 60% ее населения должны снимать жилье, уверен эксперт по ЖКХ. По мнению Широкова, ипотека также является инструментом, «загоняющим» население в частную собственность.

Тем временем средний размер вторичного жилья, которое россияне покупали в 2023 году, сократился до уровня 1990-х. Ключевой фактор снижения площади объектов — цена. Малогабаритная недвижимость в разы дешевле просторной квартиры. Кроме того, в последнее время в России наблюдается тенденция к покупке мини- и микростудий в качестве инвестиции.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами