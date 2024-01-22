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Эксперт рассказала, насколько реже стали брать ипотеку в Подмосковье

Кредитный эксперт Позаченюк: доля ипотечных сделок в Подмосковье сократилась

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Если в первой половине 2023 года на вторичном рынке жилья в Подмосковье около 75% сделок заключалось в ипотеку, то к декабрю этот показатель сократился до 45%. Об этом в интервью РИАМО рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

«Ставки по ипотеке на вторичную недвижимость на данный момент очень высоки — от 17% годовых, а при первоначальном взносе в 10% доходят до 19%. С такими условиями ежемесячный платеж по ипотеке получается очень большим и недоступным для большинства россиян», — отметила эксперт.

По ее словам, многие жители Подмосковья, которые оформляют ипотеку по высоким ставкам, надеются на рефинансирование после снижения ключевой ставки Банка России. Часть граждан при этом ожидают февральское заседание регулятора, чтобы посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

До этого Позаченюк отмечала, что 2023 году средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза. По ее словам, самые выгодные ипотечные кредиты в декабре были выданы под 14% годовых, а самые дорогие — под 18,1%.

Ранее эксперт поделилась советами по продаже ипотечной квартиры.

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