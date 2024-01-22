В Эстонии началась всеобщая забастовка учителей

Почти десять тысяч учителей, преподавателей и воспитателей детских садов в Эстонии примут участие в бессрочной забастовке по призыву местного профсоюза работников образования. Об этом говорится в сообщении на его официальном сайте.

«Забастовка вызвана нежеланием правительства найти компромисс и придерживаться своих политических обещаний. Ситуация в сфере образования усилила обеспокоенность и влияет на ближайшее будущее всей страны», — говорится в заявлении профсоюза.

Главное требование протестующих — установление заработной платы для учителей в размере не менее 1950 евро в месяц (около 188 тысяч рублей по курсу на 22 января. — Ред.).

Протестующие выражают беспокойство и размером заработной платы воспитателей детских садов в Эстонии, но конкретных запросов в заявлении не приводится.

В забастовке планируют принять участие 330 школ и 9471 учитель.

11 ноября премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась перед учителями, требующими повышения зарплаты, за неуместное высказывание о налоге на автомобили. Она подчеркнула, что понимает, что обидела учителей, предложив им пропагандировать автомобильный налог во время забастовки, чтобы государство могло повысить им зарплату.

22 января стало известно, что в Германии начнется общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта.

Ранее из-за всеобщей забастовки авиакомпании Бразилии отменили рейсы в Аргентину.