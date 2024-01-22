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Членов экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставили в Кабул

Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул

Четырех членов экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставили в Кабул, им оказали первую помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя сформированного радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

«Четверо спасенных членов экипажа самолета, который потерпел крушение в Бадахшане, доставлены в Кабул», — отметил он.

До этого сообщалось, что военно-воздушные силы, сформированные афганским движением «Талибан», завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковы проживали в городе Волгодонск. Их сын Анатолий был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.

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