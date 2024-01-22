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В Госдуме одобрили проект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Комитет ГД одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий конфискацию имущества лиц, распространяющих фейки об армии Российской Федерации и публично призывающих к осуществлению деятельности против безопасности государства.

Глава комитета Павел Крашенинников уточнил, что 24 января законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании.

15 января комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Поправки предложили внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что конфискация имущества позволит прекратить появление фейков об армии РФ.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

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