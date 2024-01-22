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В Новосибирске подростки жестоко избили сверстника и бросили его под машину

В Новосибирске четверо подростков жестоко избили сверстника

СК Новосибирска проводит доследственную проверку по факту жесткого избиения несовершеннолетнего группой подростков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 18 января в Первомайском районе Новосибирска, по словам сестры пострадавшего, брат вместе с другом находился на автобусной остановке, когда к ним подошли четверо подростков.

В ходе словесной перепалки они повалили юношу на землю и начали избивать его. Один из нападавших вытащил уже избитого молодого человека на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля.

Пострадавший получил множественные ушибы и ссадины. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее толпа подростков избила и изрезала ножом прохожих в Новосибирске.

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