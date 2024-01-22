Тела погибших в авиакатастрофе в Афганистане россиян заберет спецборт

Тела россиян, которые погибли при авиакатастрофе с самолетом Falcon в Афганистане, заберет спецборт. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным источника, во вторник, 23 января, борт вылетит в Кабул.

За четверыми выжившими в авиакатастрофе в Афганистане уже вылетел российский вертолет. По данным канала Mash, пострадавшие находятся в селе недалеко от места падения, но с прилетом российских медиков их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь, после этого вернут в Москву.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, российский предприниматель, он оплатил эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковы проживали в городе Волгодонск. Их сын Анатолий был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.